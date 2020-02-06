06.02.2020 (00:40)

Главком ВМФ России Адмирал Евменов и участники оперативного сбора руководящего состава ВМФ прибыли на Балтийский флот

В рамках проведения оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов и группа участников сбора прибыли на Балтийский флот.

«Продолжается оперативный сбор руководящего состава Военно-Морского Флота и в рамках плана его проведения третий этап этого важнейшего мероприятия пройдет на Балтийском флоте. Со мной в Калининград прибыли командующие флотами и Каспийской флотилией и другие участники оперативного сбора» - отметил Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ сообщил, что «группа участников оперативного сбора на месте детально ознакомится с функционированием системы управления Балтийского флота, а также примет участие в показных занятиях и тренировках, которые специально организованы командованием Балтийского флота. Участники сбора возложат венки и цветы к Мемориалу «1200 воинам-гвардейцам»».

Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «оперативный сбор руксостава ВМФ в 2020 году проводится впервые в формате, который предполагает работу на флотах. Это логично с точки зрения достигнутого нами уровня межвидового и межфлотского взаимодействия».

Он также сказал, что «Ранее, после проведения первого этапа оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, в Адмиралтействе, участники сбора посетили в главную базу Северного флота г. Североморск. На Северном флоте, был проведен второй этап начавшегося 4-го февраля в Санкт-Петербурге оперативного сбора руководящего состава ВМФ России. В штабе Северного флота, а затем на побережье губы Грязная, участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота, осмотрели подвижный пункт управления объединением».

На Северном флоте участникам оперативного сбора руксостава ВМФ были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме. В ходе учебных мероприятий была проведена тренировка по управлению силами флота при обнаружении иностранной подводной лодки в ближней операционной зоне флота с отработкой сигналов управления противолодочной авиацией, надводными кораблями и подводными лодками.

В рамках военно-патриотического воспитания и в преддверии 75-летия Великой Победы участникам оперативного сбора ВМФ была продемонстрирована выставка исторической бронетехники и атака танков ИС-3, «Шерман», М3Ли, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и эрзац-танк НИ-1 «На испуг». Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов и участники оперативного сбора возложили венки к Мемориалу «Воинам-североморцам».

4 февраля, в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова начался оперативный сбор руководящего состава Военно-Морского Флота, котором принимают участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-Морская Академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ. Стартовым мероприятием оперативного сбора руксостава ВМФ стала военно-историческая конференция «Роль Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии Военно-Морского Флота», которую открыл Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов. Он подчеркнул, что «конференция, на которой рассматриваются важнейшие вопросы развития и применения океанского Военно-Морского Флота нашей страны, сквозь призму деятельности выдающегося флотоводца Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова» задаст тон оперативному сбору руководящего состава ВМФ России, который продлится несколько дней и впервые будет проходить не только в Санкт-Петербурге, но и в главных базах Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов».

«В том, что участники оперативного сбора руксостава ВМФ, после мероприятий в Санкт-Петербурге, продолжат работу на трех флотах есть логика, продиктованная временем и изменениями в деятельности ВМФ. Все флоты ежегодно отрабатывают задачи на межвидовом и межфлотском уровне. Качественные параметры этого взаимодействия повышаются в ходе практических действий по единому плану. Соответственно, в этом году, принято решение провести оперативный сбор с посещением и работой его участников на Северном, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Это позволит еще более эффективно выстроить нашу деятельность в рамках выполнения поставленных перед ВМФ России задач. Оперативный сбор – основополагающее, задающее мероприятие подготовки Военно-Морского Флота в текущем учебном году», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ особо подчеркнул, выступая перед участниками оперативного сбора, что «в ходе его работы будут изучаться новые подходы к применению сил (войск) ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений. Сбор преследует цель достижения единства взглядов на подготовку органов военного управления, сил и войск флотов и Каспийской флотилии в современных условиях. Также, в ходе сбора будет проверен уровень подготовленности его участников в части касающейся знаний требований основополагающих уставных документов Вооруженных Сил РФ».

Адмирал Николай Евменов отметил, что «Все участники оперативного сбора имеют практическую возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам строительства, развития и применения ВМФ, по новому взглянуть на те или иные вопросы боевой и повседневной деятельности ВМФ».



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