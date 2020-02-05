05.02.2020 (23:32)

Десантники Ивановского соединения почтили память Псковских братьев по оружию

Костромские и Ивановские десантники прошли 270 километров с города Иваново по маршруту комбинированного марш-броска, побывали в городах Кострома, Ярославля и достигли города Рыбинска.

Крылатая гвардия прошла около 270 километров и остановилась в Рыбинском районе посёлке Ермаковский. Жители посёлка встретили гостей из Иванова и разместили в ДК «Ермаковский», где десантники устроили выставку оружия и обмундирования. Для детей из районной школы офицеры провели урок мужества, школьникам был показан фильм о пути создания 98-й гвардейской Воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии.

Для всех жителей посёлка выступил с концертной программой ансамбль 98-й дивизии «Синева». На главной площади посёлка Ермаковский выступили с показательными выступлениями военнослужащие разведывательного подразделения.

Повара прямо на улице показали мастер класс для селян по приготовлению солдатской каши на 200 человек в течение 40 минут. После чего каждый желающий смог попробовать эту особенную кашу.

Участники пробега посетили могилы братьев десантников 6 роты 2 батальона 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии города Пскова погибших в неравной схватке с террористами вовремя второй Чеченской компании. Десантники посетили одну из школ города Рыбинска, где установлен бюст бывшему учащемуся школы Станиславу Грудинскому. В средней школе №23 свято берегут память о нём, здесь он обучался до 9-го класса. В одном из классов учащиеся школы под руководством учителей сделали стену памяти. Десантники почтили память своего сотоварища минутой молчания.

Также участники марш-броска прошли пешей колонной по улицам города Рыбинск и посетили самое главное место каждого десантника небольшой «Сквер Десантников», где расположен бюст легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.



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