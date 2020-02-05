05.02.2020 (22:19)

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова возложили цветы к мемориалам и провели патриотические акции в Липецке

5 февраля с.г. Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова преодолев почти 150 километров, прибыла в город Липецк, где состоялся митинг, с торжественным возложением цветов к бюсту легендарного командующего Василия Филипповича Маргелова и к памятнику участников Великой Отечественной войны на Площади Героев.

Перед Городским Домом Культуры курсанты, уже традиционно, продемонстрировали выступления разведывательного взвода по рукопашному бою, а в самом Доме Культуры был показан фильм об училище и состоялся концерт вокально-инструментальных групп училища «Крылатая пехота» и «Контакт».

В завершении дня в нескольких средних образовательных учреждениях города Липецк офицеры и курсанты училища провели со школьниками уроки Мужества.

Следующим на маршруте команды курсантов гвардейского десантного училища станет город воинской славы Елец, сюда курсанты придут к 7 февраля. Это будет финальный город Липецкой области.

Дальше маршрут команды пройдет через города и населенные пункты Тульской области.

Справочно:

1 февраля с.г. состоялся старт комбинированного марш-бросок команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Это мероприятие открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных с 90-летней годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.



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