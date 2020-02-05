05.02.2020 (22:10)

Серпуховский филиал и Военная академия РВСН распахнут свои двери для тысячи абитуриентов

8 февраля 2020 года Серпуховский филиал и Военная академия РВСН встретят на своей территории тысячи абитуриентов в День открытых дверей.

В филиале Военной академии РВСН для гостей будет проведена выставка техники, включая стартовую батарею ракетного комплекса «Тополь» и стрелкового оружия, на которой каждый будущий абитуриент сможет ощутить себя настоящим ракетчиком, несущим боевое дежурство.

Гостям Военной академии представят обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы, общежитие, а также квартиры), различные аудитории для обучения.

Здесь, в Балашихе, представлена единственная, уникальная экспозиция ракет, которые на протяжении многих лет изучались и изучаются в академии. Экспозиция начинается с первых ракет большой дальности Р-2, Р-5М, находившихся на вооружении отдельных ракетных бригад, еще до создания РВСН, ракеты Р-12, с которой началась история рода войск, и завершается современными ракетами.

Это не просто единственный в мире уникальный экспозиционный зал, а учебная аудитория, где проводятся теоретические занятия, основной целью которых является изучение слушателями и курсантами устройства и использования межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, для учащихся общеобразовательных учреждений день открытых дверей будет проведен в Пермском суворовском военном училище, где представители командования училища расскажут школьникам об истории учебного заведения и Ракетных войсках стратегического назначения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе.

Помимо этого, суворовцы покажут гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа- и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

Представители вузов и Пермского СВУ проведут консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

В настоящее время Военная академия РВСН и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и других структур Министерства обороны.



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