05.02.2020 (21:57)

В Тагильском соединении РВСН прошел фестиваль самодеятельного художественного творчества

В Тагильском соединении РВСН прошел фестиваль самодеятельного художественного творчества. В начале февраля концертная бригада выступила в позиционных районах ракетных полков. В выездных концертных программах принимали участие солисты творческого коллектива Тагильской ракетной дивизии «Новая эра», а также военный оркестр гарнизона. Хореография и инструментальное искусство зрителям подарили атмосферу праздника. Победители фестиваля представят свои номера в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице