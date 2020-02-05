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05.02.2020 (21:57)

В Тагильском соединении РВСН прошел фестиваль самодеятельного художественного творчества

В Тагильском соединении РВСН прошел фестиваль самодеятельного художественного творчества. В начале февраля концертная бригада выступила в позиционных районах ракетных полков. В выездных концертных программах принимали участие солисты творческого коллектива Тагильской ракетной дивизии «Новая эра», а также военный оркестр гарнизона. Хореография и инструментальное искусство зрителям подарили атмосферу праздника. Победители фестиваля представят свои номера в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества.

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