05.02.2020 (21:57)
В Тагильском соединении РВСН прошел фестиваль самодеятельного художественного творчества
В Тагильском соединении РВСН прошел фестиваль самодеятельного художественного творчества. В начале февраля концертная бригада выступила в позиционных районах ракетных полков. В выездных концертных программах принимали участие солисты творческого коллектива Тагильской ракетной дивизии «Новая эра», а также военный оркестр гарнизона. Хореография и инструментальное искусство зрителям подарили атмосферу праздника. Победители фестиваля представят свои номера в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества.