05.02.2020 (21:23)

«Юнармия» раскрыла планы на Год памяти и славы

На официальном сайте «ЮНАРМИИ» появился раздел, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Теперь на одной площадке пользователи могут получить подробную информацию о проводимых для детей и подростков соревнованиях, конкурсах и акциях. Достаточно пройти по ссылке yunarmy.ru и найти на главной странице тематический тизер.

Одна из «фишек» страницы – обратный отсчет времени. Онлайн-таймер показывает, сколько дней, часов и минут осталось до 9 мая 2020 года. Здесь же отображена статистика с количеством Уроков мужества, совершенных юнармейцами добрых дел и написанных ими посланий в рамках акции «Письмо солдату».

В новом разделе отдельная вкладка посвящена проекту «Дорога памяти». Это информационная площадка, куда можно загрузить фотографии и сведения

о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Все данные лягут в основу галереи памяти Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот».

«Мы постарались собрать в новом разделе все самое важное и интересное. Но главное – это удобство дистанционного формата. Ребята из любой точки России могут внести свою творческую лепту в празднование юбилея Победы», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Кстати, подростки могут поучаствовать в фотоконкурсе. По условиям необходимо загрузить фотографию с юнармейского мероприятия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Авторы лучших работ получат возможность посетить Парад Победы на Красной площади.

Также в новом разделе пользователям доступна информация о таких проектах, как «Миллион добрых дел», «Диктант Победы», «Память жива» и «Дорога к обелиску».

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