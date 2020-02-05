05.02.2020 (21:11)

В Минобороны России организована работа по отбору инновационных проектов

В настоящее время в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ) сформирована база, включающая в себя 1338 инновационных проектов и технологий

В Министерстве обороны РФ создана система отбора и внедрения инициативных работ, выполняемых ведущими научно-исследовательским организациями, вузами, предприятиями и организациями промышленности.

В настоящее время в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ) сформирована база, включающая в себя 1338 инновационных проектов

и технологий, заявил во время круглого стола «Инновационный потенциал технической интеллигенции и его использование в интересах обороноспособности России» в среду РИА Новости начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Непосредственное рассмотрение инициативных разработок осуществляется комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Сформирован перечень, включающий в себя разработки, отобранные для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние три года их общее количество увеличилось почти в 10 раз и составило более 180 разработок.

«По итогам прошлого года наиболее перспективной разработкой была признана технология построения 3-D сцены для планирования маршрута беспилотного летательного аппарата, визуализация препятствия с помощью оценки оптического потока, алгоритм обнаружения объектов на основе глубоких конволюционных нейронных сетей», - заявил начальник ГУНИД МО РФ.

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