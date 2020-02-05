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05.02.2020 (20:57)

Инновационные идеи внедряются в современных системах вооружения

Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения, cоздана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолётах семейства «сухого», беспилотниках «Орлан» и крылатых ракета[

Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения, в частности была создана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолётах семейства «сухого», беспилотниках «Орлан» и крылатых ракетах», - заявил представитель главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров.

Он уточнил, что антенная система повысила помехозащищенность приемников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.

В настоящее время комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям отобрано более 180 инициативных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, заявил Столяров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Наука
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