05.02.2020 (20:57)

Инновационные идеи внедряются в современных системах вооружения

Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения, cоздана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолётах семейства «сухого», беспилотниках «Орлан» и крылатых ракета[

Инновационные проекты активно внедряются в современных системах вооружения, в частности была создана антенная система для приемников спутниковых радионавигационных сигналов, применяющихся на самолётах семейства «сухого», беспилотниках «Орлан» и крылатых ракетах», - заявил представитель главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения (ГУНИД) Минобороны РФ полковник Сергей Столяров.

Он уточнил, что антенная система повысила помехозащищенность приемников радионавигационных сигналов, а также точность определения координат.

В настоящее время комиссией Минобороны России по инновационным проектам и технологиям отобрано более 180 инициативных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, заявил Столяров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице