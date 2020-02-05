05.02.2020 (20:37)

В КВЦ «Патриот» состоялось награждение победителей всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров и номинантов специальных премий Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации по тематике: «Системы технического зрения для вооружения, военной и специальной техники».

Награждение проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.

«Одной из важнейших целей этих конкурсов, помимо поиска инновационных разработок, является повышение активности и поддержка инициативных граждан и творческих коллективов Российской Федерации в области инновационного развития в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации», - отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Работы участников отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью, затрагивающей вопросы разработки и внедрения передовых информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.

Всего на конкурсы поступило более 30 конкурсных работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ярославля и других городов.

Справочно:

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года.

Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской

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