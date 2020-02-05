05.02.2020 (20:30)

На КВЦ «Патриот» открыли цикл научно-деловых мероприятий форума «АРМИЯ-2020»

Инновационный потенциал технической интеллигенции и порядок его использования в интересах обороноспособности России» обсудили сегодня представители Минобороны России и взаимодействующих организаций.

Круглый стол открывает цикл мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ», который пройдет на площадках КВЦ «Патриот в период с 23 по 29 августа 2020 года.

Обсуждение проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.

«Различные формы и способы проведения научно-деловой программы позволяют укрепить взаимодействие и сотрудничество Минобороны России

не только с ведущими научно-исследовательскими организациями, вузами, предприятиями и организациями промышленности, но и сделать межведомственное взаимодействие в вопросах инновационного развития оборонной отрасли более эффективным», - подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров.

При этом, как отметил генерал-майор Андрей Гончаров, научно-деловая программа форума направлена на создание условий для отбора и внедрения инновационных проектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также обсуждения проблемных вопросов, мешающих оптимизации этого процесса.

В ходе мероприятия были заслушаны 8 докладов участников по актуальным вопросам формирования кадрового резерва разработчиков продукции двойного назначения, а также задачи внедрения их проектов на практике.

По итогам обмена мнениями по тематике круглого стола будет продолжена работа по использованию инновационного потенциала в интересах обороноспособности страны.

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