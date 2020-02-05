05.02.2020 (20:20)

В ВА МТО проведена отраслевая научно-практическая конференция «Основные принципы оснащения Железнодорожных войск техникой»

В соответствии с планом проведения конференций на 2020 год в Военном институте (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва проведена Отраслевая научно-практическая конференция «Основные принципы оснащения Железнодорожных войск техникой».

Кафедра «Технического обеспечения и техники ЖДВ» обеспечила организацию и выполнение необходимых мероприятий по подготовке и проведению отраслевой научно-практической конференции, которая проводилась в зале ученого совета Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений).

В работе конференции приняли участие 120 человек от 9 организаций, представляющих ГУН ЖДВ, НИИ МО РФ, научных и образовательных организаций Минобороны России, воинские части и соединения ЖДВ.

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции отметили, что с учётом оснащения новыми образцами техники соединений и воинских частей ЖДВ всё большее значение приобретает повышение эффективности и качества подготовки курсантов всех специальностей института для выполнения задач по штатному предназначению.

По итогам конференции предложено предусмотреть внедрение изучения новых образцов военной и специальной техникой (ВСТ) в образовательный процесс выпускающих кафедр, а преподавательскому составу выпускающих кафедр продолжить совершенствование учебно-материальной базы с учётом поступления в Железнодорожные войска (ЖДВ) новых образцов ВСТ и использование материалов конференции и сборника статей (по итогам конференции) при проведении занятий по дисциплинам кафедры.

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