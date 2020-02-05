05.02.2020 (20:09)

Новороссийские десантники преодолели 400 километров в рамках масштабного комбинированного марш-броска ВДВ

В рамках масштабного комбинированного марш-броска посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию образования Воздушно-десантных войск, десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения преодолели 400 километров по пересеченной местности и прибыли в город Батайск, где остановились передохнуть, разбив полевой лагерь в полевых условиях.

Уже завтра личный состав команды-участницы комбинированного марш броска Воздушно-десантных войск, совместно с администрацией Ростовской области и города Ростова, лидерами общественных и ветеранских организаций, юнармейцами, примут участие в торжественных мероприятиях в городе Ростове-на-Дону.

На одной из открытых концертных площадок состоятся показательные выступления гвардейцев-десантников и праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы и 90-летию образования Воздушно-десантных войск, в котором примут участие военный оркестр Кавказского Казачьего полка, вокально-инструментальный ансамбль соединения ВДВ и городские коллективы города.

Также для гостей мероприятия будет продемонстрирован видеофильм об истории и буднях гвардейского Новороссийского десантно-штурмового (горного) соединения Воздушно-десантных войск.



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