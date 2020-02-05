05.02.2020 (20:01)

Военные метеорологи прогнозируют до минус 7 градусов в районе посадки «Союза МС-13»

Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают поисково-спасательную операцию международного экипажа космического корабля «Союз МС-13», прогнозируют небольшую минусовую температуру от -4 до -7 градусов в момент посадки в степи Казахстана.

В районе посадки, вблизи города Жезказган в Казахстане, прогнозируется видимость 6-10 км, умеренный ветер 4-7 метров в секунду и небольшая минусовая температура до 7 градусов ниже нуля.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 6 февраля. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будет задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, 3 самолета Ан-12 и Ан-26, 20 единиц специальной техники, в том числе 6 поисково-спасательных машин «Синяя птица», а также около 200 человек личного состава.



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