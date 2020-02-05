05.02.2020 (19:49)

Мотострелки ЦВО остановили атаку барражирующих беспилотных боеприпасов на военный объект на учении под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа остановили атаку барражирующих беспилотных боеприпасов на военный объект на учении в Самарской области.

По замыслу учения, подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили многочисленное количество беспилотников условного противника, направлявшихся к охраняемому объекту с целью разведки и уничтожения огневых позиций. С помощью автоматизированной станции помех комплекса «Борисоглебск-2», личный состав нарушил сигналы управления БЛА.

Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 на автомобилях УРАЛ выдвинулись к объекту и уничтожили барражирующие беспилотные боеприпасы условного противника, летящие на различных высотах.

В учении приняло участие около 500 военнослужащих и свыше 70 единиц военной и специальной техники.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице