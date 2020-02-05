05.02.2020 (19:34)

Миротворцы ЦВО совершили 200-км марш в Оренбургскую область для проведения учения на незнакомом полигоне

Подразделения единственной в Сухопутных войсках России миротворческой бригады на бронетранспортерах БТР-82АМ совершили 200 км марш из Самарской в Оренбургскую область для проведения учения с боевой стрельбой на незнакомом полигоне.

Колонну военной техники сопровождали представители военной автоинспекции. Время перемещения техники по дорогам общего пользования было выбрано с учетом интенсивности движения.

Тактическое учение на Тоцком полигоне пройдет в четверг. В нем примут участие более 700 военнослужащих, будет задействовано около 120 единиц техники.



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