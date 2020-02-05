05.02.2020 (19:09)

Поисковики Чувашии приняли участие в открытии музея «Боевой славы»

Участники поискового движения Чувашии приняли участие в открытии музея «Боевой славы».

Почетными гостями праздника стали ветеран Великой Отечественной войны Юрий Васильевич Бахарев, председатель Совета регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Чувашии Евгений Георгиевич Шумилов.

В торжественной обстановке была перерезана красная ленточка, а первых посетителей встретили школьники-экскурсоводы, в числе которых и активисты поискового отряда "Прометей", которые рассказали практически обо всех экспонатах музея. Ребята подошли к заданию провести первую экскурсию по музею со всей серьезностью и ответственностью.

Работа по созданию музея велась в течение 2019 года. Многие экспонаты были привезены из поисковых экспедиций. Отряд участвовал в двух международных военно-исторических экспедициях: «Волховский фронт. Чудово» в Новгородской области и «Волховский фронт. Апраксин» в Ленинградской области. С прошлого года в школе ведётся работа по созданию Книги памяти школы. Каждый класс подключился к ней и из представленных фотографий была сформирована стена Бессмертного полка школы.



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