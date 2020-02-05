05.02.2020 (19:22)

Российские военные из Таджикистана примут участие в чемпионате ЦВО по рукопашному бою

Российские военнослужащие 201 военной базы из Таджикистана примут участие в чемпионате Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою.

В Душанбе с военнослужащими уже проведены учебно-тренировочные сборы, в ходе которых высококвалифицированные инструктора боевых единоборств сформировали сборную команду из восьми лучших спортсменов. Особое внимание в ходе тренировочных спаррингов уделялось ловкости и выносливости военнослужащих. Состязания пройдут в Екатеринбурге с 7 по 9 февраля.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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