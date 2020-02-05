05.02.2020 (19:15)

Лига кадетского спорта расширяет спортивные границы

Сегодня в Управлении физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации прошла встреча руководителей УФПиС ВС РФ, ЦСКА и Лиги кадетского спорта с представителями силовых структур, министерств и ведомств, курирующих общеобразовательные учреждения. Целью совещания стала выработка единых подходов в проведении кадетских соревнований и формирования календарного плана турниров.

С приветственным словом к участникам встречи обратился врид начальника Управления физической подготовки и спорта МО РФ полковник Андрей Зыков, который подчеркнул, что объединение усилий позволит улучшать и совершенствовать работу спортивной кадетской лиги.

«У нас очень много зрелищных и активных видов спорта, которые развиваются не только в суворовских училищах и кадетских корпусах Министерства обороны, но и в других довузовских организациях. Сегодня мы наметим план работы, а также критерии отбора и порядок проведения спортивных мероприятий», - сказал Зыков.

Он также отметил роль Центрального спортивного клуба Армии в организации и проведении кадетских спортивных турниров.

«В этом году мы проводим III Всемирные кадетские игры, за звание сильнейшего будут бороться курсанты учебных заведений государств-участниц CISM, и, что примечательно, к участию допускаются и суворовцы, которые не имеют воинского звания офицера», - сказал полковник Андрей Зыков в заключение.

Президент АНО «Лига кадетского спорта», выпускник Уссурийского СВУ Дмитрий Цой, начиная совещание, подчеркнул, что принятые решения по повестке дня будут носить рекомендательный характер.

Ключевым вопросом стало предложение видов спорта для проведения первых совместных кадетских соревнований. Ими стали легкая атлетика, плавание, гиревой и городошный спорт.

В ходе встречи также был затронут вопрос, касающийся организации и проведения кадетских турниров.

Заключительным вопросом совещания стало формирование рабочей группы по проведению кадетских соревнований и формированию календарного плана турниров.

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