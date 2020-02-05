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05.02.2020 (19:00)

Полное собрание орденов, медалей и знаков России впервые представят на выставке в Военной академии Генштаба

7 февраля в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе Москвы откроется выставка «Символы Отечества в орденах, медалях и знаках».

Экспозицию составят награды, учрежденные за более чем 300 лет истории Отечества со времен Петра I до наших дней и разделенные на три модуля: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Выставка пройдет под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил и будет приурочена к 75-летию Победы. Ее посетят слушатели академии из ближнего и дальнего зарубежья, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, юнармейцы и гости военного вуза.

Справочно:

Академия Генерального штаба ВС РФ — одно из старейших высших военных учебных заведений России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности. В декабре прошлого года вуз отметил 187 лет со дня своего основания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Генеральный штаб , Военная академия
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