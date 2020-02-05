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05.02.2020 (18:45)

На Подмосковных полигонах прошел День специалиста артиллеристов гвардейской танковой армии ЗВО

В Московской области на полигонах Алабино и Головеньки прошел День специалиста с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе Дня специалиста военнослужащие отработали более 70 нормативов по привидению штатного артиллерийского вооружения в боевую готовность и выполнили более 50 учебно-боевых задач на марше.

В мероприятиях приняли участия реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и самоходные гаубицы «Мста-С».

Особое внимание было уделено вопросам топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, определению координат целей и передаче данных об условном противнике огневым расчетам.

В мероприятиях приняло участие более 600 военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО.

День специалиста прошел под руководством начальника ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО полковника Георгия Шуваева.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Праздники
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