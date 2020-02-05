05.02.2020 (18:30)

Минобороны России завершило экстренную эвакуацию россиян из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России завершило экстренную эвакуацию россиян из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию

Минобороны России выполнило поручение Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина по экстренной эвакуации российских граждан из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию, доставив самолетами Воздушно-космических сил 144 человека в Тюменскую область.

По приказу Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на аэродроме Восточного военного округа за сутки была создана авиационная группировка Минобороны России, включающая пять самолетов Ил-76 с бригадами высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии.

В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из Китая летчики провели за в полете около суток.

В аэропорту Тюмени самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации, экипажи и специалисты Минобороны России, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку.

В настоящее время самолеты перебазированы на оперативный аэродром.

Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений российского военного ведомства для прохождения углубленного медицинского обследования и нахождения под динамическим наблюдением военных медиков в течении установленного периода времени.

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