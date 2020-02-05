05.02.2020 (17:22)
Второй самолет ВКС России доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина, эвакуированных из Китая
Второй самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина, эвакуированных из города Ухань Китайской народной республики.
По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено.
Все прибывшие в Тюменскую область также будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.
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Метки:
Социальная защита , ВВС , ВКС