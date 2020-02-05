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05.02.2020 (17:22)

Второй самолет ВКС России доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина, эвакуированных из Китая

Второй самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина, эвакуированных из города Ухань Китайской народной республики.

По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено.

Все прибывшие в Тюменскую область также будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальная защита , ВВС , ВКС
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