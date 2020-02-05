05.02.2020 (16:56)
Самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 80 граждан Российской Федерации
Самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область 80 граждан Российской Федерации, эвакуированных из города Ухань Китайской народной республики.
По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено.
Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.
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