05.02.2020 (17:45)

Замминистра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на ПАО «Кузнецов» в Самаре

Первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА планируется изготовить и передать на стендовые испытания в этом году, сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко во время визита на ПАО «Кузнецов» в Самаре в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК..

ПАК ДА призван заменить самолеты дальней авиации Ту-95. По плану перспективный стратегический бомбардировщик поступит на вооружение до 2027 года.

«Мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для предварительных испытаний», — сказал замглавы военного ведомства.

Кроме того, Алексей Криворучко заявил, что производство двигателей НК-32 второй серии для стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 идёт в плановом режиме.

«Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту», — сообщил заместитель Министра обороны.

Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведённые в новом облике.

Замглавы военного ведомства отметил, что новый двигатель НК-32 обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с его первоначальной версией, что позволит новым стратегическим ракетоносцам увеличить дальность полёта на 1000 км.

Справочно:

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он предназначен для поражения наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют «Белым лебедем».

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