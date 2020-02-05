05.02.2020 (17:15)

Военнослужащие Тульского воздушно-десантного соединения приняли участие в церемонии награждения ветеранов медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Военнослужащие парадного расчета и военного оркестра гвардейского Тульского воздушно-десантного соединения ВДВ приняли участие в церемонии вручения ветеранам юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

15 участников войны и тружеников тыла получили медали, которые на торжественном собрании им вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ветераны с радостью пообщались с военнослужащими соединения и поделились воспоминаниями о войне. Тульских десантников переполняло чувство гордости за возможность послушать рассказы фронтовиков о тех событиях.

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