05.02.2020 (17:00)

Танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ готовятся к участию в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ готовятся к участию в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

На полигоне Воздушно-десантных войск Струги Красные танковое подразделение гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Пскове, отработали вождение танков Т-72Б3.

В ходе занятия на 5-километровой трассе танкодрома механики-водители преодолели колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывных заграждениях и другие препятствия, совершенствующие навыки вождения боевых машин.

На следующем этапе танкисты из десантно-штурмового соединения провели стрельбы из штатного вооружения танков Т-72БЗ по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 700 до 1400 метров, как вкладным стволом, так и штатным боеприпасом.

По итогам проведенных занятий будет определен лучший взвод, который представит прославленное соединение на отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» по полевой выучке между танковыми экипажами в масштабе соединений и частей ВДВ, а самый сильный экипаж представит Воздушно-десантные войска на всеармейском этапе соревнований.

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