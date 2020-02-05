Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.02.2020 (17:00)

Танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ готовятся к участию в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Фото Видео

На полигоне Воздушно-десантных войск Струги Красные танковое подразделение гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Пскове, отработали вождение танков Т-72Б3.

В ходе занятия на 5-километровой трассе танкодрома механики-водители преодолели колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывных заграждениях и другие препятствия, совершенствующие навыки вождения боевых машин.

На следующем этапе танкисты из десантно-штурмового соединения провели стрельбы из штатного вооружения танков Т-72БЗ  по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 700 до 1400 метров,  как вкладным стволом, так и штатным боеприпасом.

По итогам проведенных занятий будет определен лучший взвод,  который представит прославленное соединение на отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» по полевой выучке между танковыми экипажами в масштабе соединений и частей ВДВ, а самый сильный экипаж представит Воздушно-десантные войска  на всеармейском этапе соревнований.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Десантники возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и провели митинг на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва»
Военнослужащие Балтийского флота отрабатывают навыки экстремального вождения на авто и бронетехнике
Российские военнослужащие в Приднестровье отработали специальную подготовку на миротворческом посту
На Каспийской флотилии состоялась командно-штабная тренировка

Метки:
Воздушно-десантные войска , Специальная подготовка , Танковый биатлон , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false