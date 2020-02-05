05.02.2020 (16:30)

С расчетами ЗРК «Тор-М2» Балтийского флота проведена тренировка по отражению воздушной атаки условного противника

С военнослужащими зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», поступивших на вооружение в конце 2019 года.

Боевые расчеты комплексов совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район, где произвели развертывание техники с отработкой нормативов. Во время работы зенитчики осуществили электронные пуски ракет по воздушным целям противника, выполнявшим полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечающим на запросы диспетчерских служб.

Роль воздушного противника выполняли вертолёты Ка-27 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота, выполнявшие полет на различных скоростях на малых и сверхмалых высотах.

После перехвата целей военнослужащие совершили марш для смены позиций и маскировку новых позиционных районов. Во время марша были отработаны задачи боевого охранения колонны техники и отражения нападения условных разведывательно-диверсионных групп.

Справочно:

«Тор-М2» — современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Данный комплекс в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника. Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии бороться с обширным количеством ракет.

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