Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.02.2020 (16:30)

С расчетами ЗРК «Тор-М2» Балтийского флота проведена тренировка по отражению воздушной атаки условного противника

С военнослужащими зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота проведена тренировка по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», поступивших на вооружение в конце 2019 года.

Боевые расчеты комплексов совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район, где произвели развертывание техники с отработкой нормативов. Во время работы зенитчики осуществили электронные пуски ракет по воздушным целям противника, выполнявшим полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечающим на запросы диспетчерских служб.

Роль воздушного противника выполняли вертолёты Ка-27 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота, выполнявшие полет на различных скоростях на малых и сверхмалых высотах.

После перехвата целей военнослужащие совершили марш для смены позиций и маскировку новых позиционных районов. Во время марша были отработаны задачи боевого охранения колонны техники и отражения нападения условных разведывательно-диверсионных групп.

Справочно:

«Тор-М2» — современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Данный комплекс в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника. Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии бороться с обширным количеством ракет.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Балтийского флота отрабатывают навыки экстремального вождения на авто и бронетехнике
Более 1,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие в боевых стрельбах на полигонах в Московской и Нижегородской областях
День открытых дверей проведен в Михайловской военной артиллерийской академии
Российские военнослужащие в Приднестровье отработали специальную подготовку на миротворческом посту

Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false