05.02.2020 (16:15)

Военнослужащие Балтийского флота отрабатывают навыки экстремального вождения на авто и бронетехнике

На полигонах Балтийского флота военные водители приступили к отработке нормативов по вождению автобронетехники в экстремальных условиях.

На трассах водители отрабатывают навыки преодоления различных препятствий на автомобилях КамАЗ, Урал, УАЗ, стоящих на вооружении в воинских частях и соединениях флота.

Военнослужащие выполняют контрольные упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений, буксированию полуприцепов по ограниченным проездам.

Занятия проводятся в рамках плановой боевой подготовки и позволяют выявить лучших водителей для дальнейшего участия в конкурсе «Военное ралли».

С военнослужащими-участниками были проведены занятия по изучению технических характеристик техники и требований безопасности при ее эксплуатации.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 40 единиц техники.

В конкурсе «Военное ралли» принимает участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение — это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной военной автомобильной техники и мастерство водителей.

Этот вид состязаний включен в программу международных Армейских игр.

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