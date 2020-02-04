04.02.2020 (06:59)

На Камчатке морпехи ТОФ провели практические занятия с курсантами военного учебного центра

Военнослужащие соединения морской пехоты ТОФ провели практические занятия с курсантами военного учебного центра при ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет», осваивающими программу военной подготовки по специальностям «командир отделения» и «радиотелеграфист».

На учебно-тренировочном комплексе «Радыгино» морпехи продемонстрировали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники.

Курсанты ознакомились с зенитным ракетно-пушечным комплексом «ПАНЦИРЬ-С1», радиолокационным комплексом «МОНОЛИТ-БР», танком Т-80БВ, самоходным артиллерийским орудием «НОНА», ракетным комплексом «БАСТИОН», беспилотным летательным аппаратом «ОРЛАН-10», подвижной радиостанцией Р-149, боевой машиной «СТРЕЛА-10», подвижным водолазным комплексом с барокамерой.

Проведены практические учебные занятия по изучению БТР-82А и ручного пулемёта «Печенег», по организации и порядку проведения учебных стрельб из различного стрелкового оружия на полигоне. Практически была продемонстрирована работа пулемётного отделения, и снайперской пары по выполнению учебных задач.

По окончанию занятий на полигоне военнослужащие накормили курсантов горячим обедом в полевой столовой.

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