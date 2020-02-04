04.02.2020 (05:15)

В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью

В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью. В нем приняло участие 125 офицеров в составе 23 команд.

Спортсмены состязались в нескольких видах спортивных соревнований. Это стрельба из пистолета Макарова, плавание на 100, 200 и 300 метров, а также лыжная гонка на 5 и 10 километров.

По итогу Чемпионата 33 офицера выполнили нормативы мастера спорта и 22 -кандидата в мастера спорта. В общекомандном зачете 1 место у общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае. 2 место заняли спортсмены Забайкальского общевойскового объединения округа. Замкнули тройку лидеров спортсмены Амурской общевойсковой армии ВВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице