04.02.2020 (04:21)
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведена тренировка подразделений антитеррора
В армии ВВС и ПВО была проведена практическая тренировка подразделений антитеррора.
В ходе проведенного мероприятия отрабатывались практические действия подразделения антитеррора по обнаружению, блокированию и ликвидации условных террористов, а также порядок взаимодействия в данных ситуациях с органами военной полиции.
Личный состав подразделений антитеррора отработал порядок действий при отражении попыток проникновения условного противника на военные объекты.
Проводимые практические тренировки подразделений антитеррора проводятся регулярно, что позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий данных подразделений.
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