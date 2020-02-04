04.02.2020 (03:49)
Военнослужащие ВВО посетили фестиваль японского кино на Сахалине
Военнослужащие объединения Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, посетили кинотеатр в рамках фестиваля японского кино, проходящего в эти дни на острове.
Более 50 военнослужащих и юнармейцев посмотрели кинофильм «Потанцуй со мной» режиссера Синобу Ягути. После просмотра военнослужащие поделились эмоциями с товарищами по службе.
Командование соединений и частей регулярно организует участие военнослужащих в культурно-досуговых мероприятиях области. Это позволяет приобщаться к культуре и воспитывает нравственные ценности.
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