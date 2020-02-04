04.02.2020 (07:23)

В гарнизоне Украинка стартовал месячник сплочения воинских коллективов

В Амурской области в соединении дальней авиации начался месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащих.

Мероприятие прошло под руководством командира соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

В рамках данного мероприятия будут организованы культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия. В частности личный состав соединения посетит музея авиационной части. Помимо этого будет проведен турнир по мини-футболу, а также личный состав соединения примет участие во всероссийской акции «Лыжня России - 2020».

Месячник сплочения воинских коллективов продлится до конца месяца.



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