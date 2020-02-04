04.02.2020 (01:13)

В соединении дальней авиации начался месячник сплочения воинских коллективов

В Саратовской области в соединении дальней авиации начался месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащих.

Главная цель данного мероприятия - совершенствование деятельности органов военного управления, офицерского и сержантского составов по наведению и поддерживанию уставного порядка, укреплению воинской дисциплины.

В войсковых частях соединения организованы анонимные анкетирования, с целью анализа индивидуальных психологических потребностей военнослужащих, что даст возможность командирам предотвратить преступления и происшествия в воинских коллективах.

В ходе месячника запланированы различные воспитательные мероприятия, занятия по изучению руководящих документов, беседы, «круглые столы», инструктажи.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице