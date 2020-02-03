03.02.2020 (23:58)

В рамках комбинированном марш-броска в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск Ульяновские десантники провели комплекс военно-патриотических мероприятий в городе Самаре

В рамках проведения комбинированного марш-броска, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию образования Воздушно-десантных войск, стартовавшего 1 февраля текущего года в 8 регионах страны, военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно­штурмового соединения, преодолев 240-километровый участок волжских просторов прибыли в город Самару. Это первая точка на карте маршрута десантников.

Гвардейцы «крылатой пехоты» преодолели сложный маршрут по руслу реки Волги в непростых погодных условиях, преодолевая расстояния на лыжах, а на наиболее сложных участках местности и в местах отсутствия снежного покрова в пешем порядке.

Город приветствовал участников марш-броска в Парке Победы у Вечного огня. Десантники провели возложение цветов к стеле Героев Великой Отечественной войны, после чего состоялся торжественный митинг, посвященный памяти павших героев, в котором приняли участие представители командования соединения, глава администрации Советского района г. Самары, ветераны Великой Отечественной войны - участники Сталинградской битвы и Воздушно-десантных войск, представители общественных организаций.

Выступая на торжественном митинге, заместитель командира Ульяновского соединения ВДВ по военно-политической работе гвардии подполковник Андрей Сахаров отметил: «В этом году в нашей стране отмечают много знаковых событий, но для всех граждан нашей страны самым священным является Великая Победа, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, а для всех десантников — это еще и 90-летие Воздушно-десантных войск. В честь этих памятных событий, в соответствии с решением командующего Воздушно- десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, проводится беспрецедентная акция - комбинированный марш-бросок команд Воздушно- десантных войск с проведением в городах, по маршруту следования, комплекса военно-патриотических и памятных мероприятий».

По окончании мероприятия гвардейцы-десантники продемонстрировали перед жителями и гостями города Самары показательные выступления по специальной подготовке с элементами рукопашного боя.

В тот же день для участников команды была организована экскурсия в Самарский городской «Дворец ветеранов», где военнослужащие познакомились с уникальной музейной экспозицией, посвященной узникам концентрационных лагерей Второй мировой войны.

Завтра гвардейцы отправятся в путь по маршруту марш-броска, в ходе которого им предстоит преодолеть не одну сотню километров.

4 февраля команда Ульяновских десантников прибудет в город Казань.



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