03.02.2020 (23:53)

Команда соединения специального назначения Воздушно-десантных войск провела уроки мужества в Городе воинской славы Волоколамске

Сегодня участники марш-броска из гвардейского ордена Кутузова и Александра Невского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск прибыли к мемориальному комплексу «Героям-Панфиловцам» у разъезда Дубосеково под Волоколамском, где героически, защищая свое Отечество погибли 28 панфиловцев.

На мемориале десантники совместно с администрацией, ветеранскими и молодежными организациями города, представителями движения «Юнармия» провели митинг с участием лыжной команды, оркестра и салютной команды.

После отдания воинских почестей, для жителей и гостей города Волоколамска проведены показательные выступления и совместный концерт вокально-инструментального ансамбля гвардейского соединения ВДВ и местных исполнителей. Параллельно в нескольких учебных заведениях города были проведены уроки мужества.

В рамках акции «Военная служба по контракту - твой выбор!» организована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту, который смогли посетить молодые люди призывного возраста. На все интересующие вопросы специалисты пункта дали исчерпывающие ответы о порядке отбора и прохождения службы в Воздушно-десантных войсках.

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