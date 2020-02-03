03.02.2020 (23:48)

Новороссийские десантники преодолели первый отрезок марш-броска и прибыли в город Краснодар где проведут комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий

1 февраля с.г. гвардейцы прославленного десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск приняли старт на Форумной площади города-героя Новороссийска, по команде единого старта, отданной командующим войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым по каналам видеоконференцсвязи с Центра управления Командования ВДВ.

На данный момент десантники преодолели первый отрезок запланированного маршрута. Неблагоприятные погодные условия усложняли преодоление трассы, но гвардейцы десантники стойко и мужественно справились с задачей.

3 февраля Краснодар был первым городом, который принял команду- участницу комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Мероприятие в краевой столице началось с возложения венков и цветов к Вечному огню, после чего прошел торжественный митинг. С участием десантников прошли показательные выступления по рукопашному бою разведывательного подразделения и выступление с репертуаром военных песен оркестра гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

На площадке показа были проведены выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки воина-десантника.

В завершении мероприятия с концертной программой перед его гостями выступила группа «Синева».

4 февраля десантники прибудут в город Тимашевск, где проведут комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий.



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