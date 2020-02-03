03.02.2020 (23:42)

Команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова комбинированным маршем преодолела участок Усмань-Грязи

3 февраля 2020 года команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, (РВВДКУ) совершила марш-бросок комбинированным способом по маршруту Усмань – Грязи в Липецкой области.

Совместно с администрацией города Грязи, ветеранскими организациями представителями юнармейских движений и кадетских корпусов проведен торжественный митинг, возложение венков и цветов к мемориалу Великой Отечественной войны на центральной площади города Грязи.

В мероприятии приняла участие и Людмила Петровна Пахомова, – мать геройски погибшего в рядах 6 роты псковских десантников в 2000 году в Чечне рядового Романа Пахомова.

В городском дворце культуры города проведены уроки мужества с привлечением общественных организаций, юнармейских движений с участием вокально-инструментальных ансамблей Рязанского училища «Крылатая пехота» и «Контакт».

Горожанам были продемонстрированы показательные выступления по рукопашному бою и показ образцов вооружения и военной техники.

По окончанию торжественных мероприятий команда участница РВВДКУ выдвинулась по дальнейшему маршруту марш-броска комбинированным способом в город Липецк.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице