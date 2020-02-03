03.02.2020 (21:58)

С 31 января по 2 февраля на спортивных объектах космодрома «Плесецк» прошёл ежегодный чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди воинских частей космодрома

В чемпионате по зимнему офицерскому троеборью спортсмены-военнослужащие должны были показать свою меткость в стрельбе из пистолета Макарова, умение в плавании вольным стилем на дистанции 100, 200 и 300 метров и сноровку в лыжной гонке на дистанции 5 и 10 километров.

Всего в чемпионате приняло участие 68 военнослужащих трёх возрастных групп: возрастная категория до 30 лет, от 30 до 40 лет и категория свыше 40 лет.

По итогам чемпионата военнослужащие космодрома выполнили более 30 спортивных званий и спортивных разрядов. Из них: 6 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера спорта и 21 военнослужащий имеет 1 и 3 спортивные разряды.

Все победители чемпионата будут принимать участие в качестве представителей космодрома в чемпионатах на уровне Воздушно-космических сил по военно-спортивному многоборью с 11 по 16 февраля, которые пройдут на спортивной базе космодрома «Плесецк» уже в пятый раз.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице