03.02.2020 (20:26)

Круглый стол посвященный 20-летию подвига 6-й роты в Ставрополе в рамках месячника оборонно-массовой работы

«Герои нашего времени» - такое название носило заседание «круглого стола», прошедшего на базе Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве в рамках месячника оборонно-массовой работы.

Мероприятие, организованное совместными усилиями региональных отделений ДОСААФ и Российского военно-исторического общества, отделом военной истории и патриотической работы музея-заповедника, посвящалось 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и Герою России Владиславу Духину.

В работе «круглого стола» участвовали отец Героя России Владислава Духина – Анатолий Иванович Духин, представители общественных, ветеранских организаций Ставрополя, члены военно-исторического общества, учащаяся молодёжь, педагоги, сотрудники музея-заповедника, военнослужащие 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, курсанты краевого ДОСААФ.

На заседании шла речь о причинах, ходе и итогах боевых действий в Чечне, о подвиге Владислава Духина в марте 2000 года в Аргунском ущелье. Перед аудиторией выступил отец героя - Анатолий Духин, который рассказал о детских и юношеских годах сына, взаимоотношениях со сверстниками, что вызвало живой интерес присутствующих. Он подчеркнул, что стремление сына к справедливости было главной чертой характера с самого детства, поэтому отважный юноша не колебался в минуту смертельной опасности и подорвал себя гранатой вместе с боевиками.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Гришко описал широкий спектр подготовки десантника, включающий в себя не только физические навыки. Председатель краевого отделения организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко говорил о том, как важно для будущих поколений сохранить память о Герое России Владиславе Духине и других десантниках, отдавших жизни за Родину.

Участники заседания пришли к выводу о том, что подвиг десантников 6-й роты повлиял на ход второй Чеченской кампании, помог остановить терроризм в Северо-Кавказском регионе. Завершился «Круглый стол» минутой молчания в память о героях-десантниках.



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