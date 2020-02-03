03.02.2020 (19:54)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 30 боеприпасов времён войны

В минувшие выходные, в лесном массиве в районе поселка Черепаново Светловского городского округа Калининградской области, саперами отдельного морского инженерного полка было обезврежено 15 артиллерийских снарядов калибра

75-мм, два 23-мм артиллерийских снаряда, по одной единице снарядов калибра 105-мм, 37-мм и 30-мм, одна 82-мм минометная мина и 9 взрывателей к артиллерийским снарядам. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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