03.02.2020 (19:51)

В воинских частях армейского корпуса прошли плановые тренировки дежурных смен по антитеррору

Сводные подразделения антитеррора соединений и воинских частей армейского корпуса флота отработали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

При выполнении практических действий военнослужащие отразили нападение условных незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании условных самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

В общей сложности, в мероприятиях было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

Подразделения по противодействию терроризму созданы на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.

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