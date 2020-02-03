03.02.2020 (19:48)

В Центральном Доме ЮНАРМИИ пройдет тематическая секция «Умники и умницы»

6 февраля в Центральном доме ЮНАРМИИ пройдет тематическая секция «Умники и умницы».

Юные патриоты научаться, как правильно и быстро оценивать ситуацию, чтобы всегда принимать правильное решение.

Познавательные способности, как и всякие другие, можно развивать, вырабатывая в себе определенные навыки и умения. Возможно, главные из них – привычка думать самостоятельно и понимание алгоритма решения любых задач. Эти качества необходимы каждому, кто хочет добиться успеха в жизни.

Занятия в секции «Умники и умницы» позволяют развивать различные виды памяти, внимание, воображение, логическое мышление – умение выстраивать длинные цепочки умозаключений. Комплексное развитие различных видов памяти, внимания развивают наблюдательность; способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер, формируют нестандартное мышление.

Принять участие в секции сможет любой желающий в возрасте от 5 до 12 лет.

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