03.02.2020 (19:43)

Более пяти тысяч военнослужащих РВСН примут участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2020»

В открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020» примут участие более пяти тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения, вузов и учебных центров РВСН, а также воспитанники Пермского суворовского военного училища.

Многие офицеры-ракетчики выйдут на лыжню семьями. \Соревнования лыжников всех возрастов – от дошкольников до ветеранов – пройдут в гарнизонах РВСН от Тверской до Иркутской областей.

Самый массовый старт, который соберёт более 1000 участников от РВСН, состоится в Новосибирске.

В забегах на пять и десять километров военнослужащие примут участие на лыжах военного образца. После лыжной гонки все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и бутербродами на пунктах обогрева личного состава, специально развёрнутых на соревнованиях.

Безопасность и правопорядок в местах проведения спортивно-массовых мероприятий будут обеспечивать военные полицейские во взаимодействии со своими гражданскими коллегами.

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. Традиционно в «Лыжне России» принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице