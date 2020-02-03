03.02.2020 (19:22)
Специалисты РХБ защиты ЦВО обеспечили маскировку войск под Самарой
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа с помощью дымовых завес обеспечили аэрозольную маскировку переброски войск в ходе учения в Самарской области
По замыслу практических действий, подразделения должны были совершить маневр для занятия более выгодных позиций при ведении маневренной обороны. Военные химики с помощью термодымовых машин ТДА-3 поставили дымовую завесу и защитили войска от применения «противником» высокоточных боеприпасов в инфракрасном диапазоне. После выхода из района постановки дымовых завес, на бронетехнике провели дегазацию и деактивацию отравляющих веществ с помощью машин специальной обработки АРС-14 и дегазационного комплекта ДК-4.
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 60 единиц боевой и специальной техники.