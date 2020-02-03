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03.02.2020 (19:07)

Спецназовцы ЦВО уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на учении под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа в ходе тактико-специального учения обнаружили и уничтожили заглубленный командный пункт условного противника в Самарской области.

Согласно замыслу учений, разведчики с помощью комплекса БЛА «Гранат» обнаружили защищенный лагерь «боевиков». Для уничтожения противника выдвинулись подгруппы уничтожения и обеспечения под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». Снайперы бесшумно поразили часовых, а затем спецназовцы штурмом атаковали командный пункт, уничтожили разрозненные группы условных боевиков и захватили секретные документы. При отходе командный пункт был заминирован и уничтожен.

На учениях широко применялся боевой опыт, приобретенный в современных вооруженных конфликтах.

В тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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