03.02.2020 (19:04)

В столице Королевства Таиланд взяты на государственный учет захоронения матросов легендарного крейсера «Аврора»

На Протестантском кладбище города Бангкок сотрудники Посольства России в Королевстве Таиланд и Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона возложили живые цветы к могилам русских матросов из экипажа крейсера «Аврора», умерших в Сиамском походе в 1911 году. В тот же день, после уточнения необходимых данных, захоронения были взяты на учет как российские военно-мемориальные объекты на территории Королевства.

Крейсер «Аврора», пожалуй, является самым известным кораблем Военно-морского флота России. Спущенный на воду в мае 1900 года, крейсер принимал участие в Цусимском сражении Русско-японской войны

1904-1905 гг., в высадке десанта в Рижском заливе во время Первой мировой войны 1914-1918 гг., стал первым революционным кораблем в 1917 г., его корабельная артиллерия громила фашистов на подступах к Ленинграду

во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Однако в истории крейсера есть малоизвестный эпизод, относящийся к мирным плаваниям «Авроры».

Таиланд (до 1939 года – Сиам) никогда не был колонией западных держав. Есть версия, что именно Россия сыграла важнейшую роль в сохранении независимости и суверенитета Сиама.

В ноябре 1911 года крейсер «Аврора» выполнял дипломатическую миссию, представляя Россию на коронации короля Сиама, в столице государства Бангкоке. В то время шла напряженная борьба за будущую внешнеполитическую ориентацию стран Юго-Восточной Азии, в том числе

и Сиама, Российская империя не могла не учитывать этого.

С 16 по 29 ноября «Аврора» находилась в Бангкоке. Полтора десятка моряков получили острое пищевое отравление на берегу. Матросы Яков Тимин и Федор Тунякин умерли и были погребены на Протестантском кладбище Бангкока с отданием воинских почестей, как погибшие при исполнении служебного долга.

С течением времени и под воздействием климата оригинальные памятники и кресты разрушились, могилы считались утерянными, однако

в 2019 году захоронения были вновь выявлены с помощью российских историков-любителей.

20 декабря 2019 года на средства, собранные жителями города Санкт-Петербурга и проживающих в городе Бангкоке соотечественников, при содействии Посольства России в Королевстве Таиланд был установлен памятник, созданный по проекту архитектора Р.Даянова.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице