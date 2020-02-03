03.02.2020 (18:57)

3 февраля состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

Генерал-полковник Александр Фомин поздравил Казема Джалали с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации и пожелал успехов в его деятельности.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.



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