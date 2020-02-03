03.02.2020 (18:47)

Участие личного состава филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва (г.Пенза) во вручении первых юбилейных медалей к празднованию 75-летия Победы

В преддверии празднования 75-летия со дня Победы первые юбилейные медали в честь празднования 75-летия Победы из рук губернатора города Пенза получили 32 ветерана. Среди них – участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, телеграфисты и медсестры, работавшие в годы Великой отечественной войны. Церемония награждения состоялась 30 января 2020 года в Губернаторском доме. В мероприятии так же приняли участие курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института –филиала ВА МТО (г. Пенза) и Юнармейцы подшефного отряда 53 гимназии г. Пенза.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина утверждена памятная юбилейная медаль в ознаменование 75-летия Победы. Её вручали тем, кто победил ещё в одном сражении – со временем – и дожил до этого дня.

«Свыше 300 000 жителей Пензенской области ушли на фронты войны, свыше 200 000 не вернулись с Великой Отечественной войны, не вернулись с полей сражений, погибли, отдали самое дорогое - свою жизнь». В знак глубокого уважения великому подвигу народа прозвучал торжественный марш знамен.

Первым кавалером награды в Пензенской области стал Александр Борисович Балакшин выпускник Пензенского высшего артиллеристского инженерного училища. Артиллерист, полковник в отставке вспомнил бой в августе 1944-го. «Тяжело говорить. Дивизион погиб, отражая танковую атаку. Нас осталось пятеро офицеров и десяток-полтора солдат», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Всего в Пензенской области памятными медалями к 75-летию Победы будут награждены около 12 тыс. ветеранов. Всех, кто не смог прийти в Губернаторский дом, позже поздравят лично.

Завершил торжественную церемонию небольшой праздничный концерт.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице