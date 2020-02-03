03.02.2020 (18:41)

Военные моряки ознакомились с материалами Президентской библиотеки о первом Морском уставе России

В 2020 году Военно-Морской Флот (ВМФ) России отмечает 300 лет со дня утверждения первого российского Морского устава, который разрабатывался при активном участии Петра Великого и был принят 24 января 1720 года.

Военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений ознакомились с видеолекцией Президентской библиотеки на Сенатской площади Санкт-Петербурга «Морской устав Петра Великого и военное законодательство петровского времени» (2014) доцента СПбГУ Н. Рогулина, которая состоялась в рамках проекта «Видеолоекторий «Знание о России», а также с электронной копией Морского устава 1853 года, многие положения которого опираются на заложенные самодержцем базовые принципы организации русского государственного флота.

Раритетное издание «Книга Устав морской: о всем, что касается доброму управлению, в бытности флота на море» (1778) подтверждает: «И уже не суетная явилась надежда быть совершенному флоту морскому в России, когда сам российский Монарх стал корабельным Архитектом. Где коликое уже сделано множество кораблей великих и галер и всякого рода регулярных судов. Видим вси, радуемся и удивляемся. А понеже флот морской к полезным походам и действиям своим требует Регламента, или устава, того ради премудрейший монарх и к сему делу приложил труды свои – от своего рассуждения и от иностранных Регламентов собрал лучшие в жизни сей регулы. И оттого, видимо, с помощью Божиею изрядны действа во всём Бальтическом море».

Появление Морского устава связано с новым этапом в истории развития страны. В период борьбы за выход к Балтийскому морю была создана в самые сжатые сроки довольно мощная флотилия, позволившая России перейти в статус морской державы. Уже к 1725 году русский флот стал одним из сильнейших на Балтике. В его состав входило 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов, а общая численность команд достигла 28 тысяч человек. Руководить такой армадой представлялось возможным только на системном уровне, что с успехом и предпринял царь Пётр, продумывая и излагая на бумаге пункты первого российского свода морских правил.

Во введении к самому первому, петровскому уставу, который заменил существовавшие ранее разрозненные документы, регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни, императором разъяснялись причины его появления: «Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (По оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет.) того ради сей Воинской Морской Устав учиняли, дабы всякий знал свою должность, и неведением никто б не отговаривался».

Через три месяца, в апреле 1720 года, с той же целью доведения положений нового документа до всех моряков Морской устав по царскому указу был напечатан отдельным изданием.

Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе Военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. В четвертой – регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения вознаграждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслуга лет. Книга пятая «О штрафах» представляла собой военно-морской судебный и дисциплинарный уставы.

В более поздние времена Устав несколько раз переиздавался с различными дополнениями и изменениями, приобретая понятное современникам толкование. Однако многие его положения опираются на заложенные еще Петром I принципы. Например, ст. 4 и 6 из раздела «Общие обязанности чинов флота» регламентируют: «Старшие обязаны подавать младшим пример добросовестного и усердного исполнения своих обязанностей как служебных, так и религиозных и нравственных». <…> «Все чины флота, во всякое время и при всех обстоятельствах, должны вести себя так, чтобы поддерживать честь русского имени и достоинство Русского флага».

Нередко громкие победы славного русского флота объясняют следованием не только букве, но и духу Морского устава Петра I, поскольку на его основе совершенствовались и шлифовались правила отечественного военного и торгового мореплавания.

В фонде Президентской библиотеки постоянно увеличивается подборка материалов, связанных с историей флота России, благодаря активному участию в её формировании специалистов ВМФ и преподавательского состава крупнейших высших учебных военно-морских заведений. Можно отметить, например, Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ) «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (бывшее Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе) и другие.

Традиционным стало проведение в Президентской библиотеке ежегодного Дня военно-морских знаний, когда сотни курсантов и офицеров-преподавателей слушают доклады о современных достижениях Военно-морского флота, его выдающихся создателях и победителях. С апреля 2015 года в библиотеке успешно проводится День кадета, в котором принимают участие воспитанники и представители многих кадетских корпусов России.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что «взаимодействие между Главным командованием ВМФ России и Президентской библиотекой крепнет и развивается в интересах популяризации достижений страны в морях и океанах. Адмиралтейство и Президентская библиотека оставляют единое историческое пространство, распологаясь в нескольких сотнях метров друг от друга».

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